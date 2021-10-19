«Пьющий человек»: Спиркина — о причинах расставания с племянником Михалкова и Кончаловского

Как отметила актриса, они до сих пор официально не развелись, но уже давно живут раздельно.

Актриса Ольга Спиркина рассказала, почему не сложилась ее личная жизнь с племянником режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского — Дмитрием.

«Мы до сих пор не развелись, но живем раздельно. Я выяснила, что он — пьющий человек, второй раз на эти грабли наступать не хочу. Мы в браке четыре года, но два года вместе не живем». Ольга Спиркина

Как отметила Ольга Спиркина, развод они не оформили только по одной причине: ей лень возиться с бумагами и идти до ЗАГСа. При этом Дмитрий Кончаловский, как заметила Ольга Спиркина, до сих пор думает, что жена ушла от него на эмоциях. Он надеется на возобновление отношений. Сама актриса заметила, что ей просто надоело всех воспитывать и быть «матерью Терезой», сообщает «Собеседник».

Напомним, что слухи о расставании Ольга Спиркиной и Дмитрия Кончаловского ходили еще с августа 2020 года. Уже тогда СМИ писали, что звезда подала на развод.

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