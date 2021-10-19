«В этом сезоне особенно модны»: Александр Васильев рассказал, какие костюмы сейчас в тренде

На шоу «Модный приговор» ведущий Александр Васильев дал совет телезрительницам обратить внимание на брючные костюмы. Ранее Эвелина Хромченко уже объясняла, что это большой и удобный тренд вкупе с костюмами-тройками. А Васильев напомнил, что по сути этот предмер гардероба из моды не выходит уже давно.

«Брючные костюмы других оттенков — бежевого, коричневого, зеленого, красного — пришли в женский гардероб только на рубеже 1960–70-х годов. С тех пор они никогда по-настоящему не вышли из моды, а в этом сезоне особенно модны», — заметил эксперт.

Васильев упомянул, что брючные костюмы пришли в женский гардероб из мужского и стали настоящим открытием XX века. Поначалу модницы очень редко и робко решались переодеваться в мужские брюки, пытаясь адаптировать только смокинг. Зато сейчас в коллекции каждой уважающей себя современной модницы несколько комплектов брючных, самых разных фасонов и оттенков.

Кстати, модными оттенками этого сезона являются «фуксия», песочный, латте и вся палитра специй. Об этом Хромченко и Васильев рассказывали не так давно.

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