«Она осенью на диете»: подруга высказалась после слухов о шестой беременности Марии Порошиной

Как отметила близкая приятельница актрисы, сейчас звезда снимается во второй части сериала «Медиум».

Подруга актрисы Марии Порошиной на правах анонимности сообщила, что звезда не беременна в шестой раз, как могли подумать некоторые ее поклонники, увидевшие последние фотографии в соцсетях.

«Маша не беременна. Она как обычно осенью на диете. Сейчас снимается во второй части сериала «Медиум». Знаю, что и на съемках ест диетическое питание — легкое». Подруга Марии Порошиной

Как отметила близкая подруга Марии Порошиной, беременность звезде приписали после того, как увидели ее фотографию в вязаной кофте. Однако этот снимок был сделан давно. Артисты далеко не всегда публикуют на своих страничках в соцсетях свежие кадры, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марии Порошиной сейчас 48 лет. У нее пятеро детей. Имя отца младшего ребенка сына Андрея Порошина скрывает.

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