Море шампанского, фейерверк от любимого и песни со сцены: как прошел день рождения Лободы

Певица Светлана Лобода закатила вечеринку по случаю своего 39-летия на берегу моря в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробностями она поделилась в Instagram. Она собралась на пляже в окружении своих друзей и родственников.

На берегу моря были накрыты столы, которые буквально ломились от яств. Для именинницы играл диджей. Со сцены пели различные музыканты. Особенно много было шампанского, которое употребляли гости. Закончилась вечеринка очень ярким фейерверком. В огненном круге светилась надпись: «Я люблю тебя» от мужчины исполнительницы.

Виновница торжества появилась на вечеринке в смелом наряде. Перед гостями она кружилась в черном лифе-бандо, который стянул ее пышную грудь. Также на ней были облегающие шортики, поверх которых она накинула платье-сетку со стразами.

Напомним, что, по неподтвержденной информации, певица сейчас живет вместе с миллиардером Артуром Гранцем. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free-магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении.

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