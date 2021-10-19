С красивым видом: Ольга Орлова в миниатюрной сорочке соблазнила прелестями

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сейчас популярна благодаря шоу «Дом-2», в котором уже несколько лет является ведущей. И зрители реалити с удовольствием следят за жизнью звезды в ее микроблоге.

Красотка часто общается с подписчиками. Она дает советы, отвечает на вопросы фолловеров, делится секретами красоты и здоровья. На Орлову многие смотрят как на эталон красоты и женственности. И артистка периодически дает такой повод. На этот раз она показала себя в одной сорочке, засветив стройные ноги и точеную фигуру.

Снимком с отдыха Орлова поделилась в stories. На нем красотка после пробуждения сразу вышла на балкон и запечатлелась на фоне курорта с видом на море.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!