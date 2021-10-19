Стиль собачки: Бузова в жарком танце у шеста встала на четвереньки и обнажила ягодицы

Телеведущая старается делать так каждый день.

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова готовится удивлять. 28 октября у нее пройдет грандиозный сольный концерт, шоу для которого она репетирует всю осень.

В числе номеров, которыми артистка будет радовать публику, — танец на шесте. Девушка научилась нескольким элементам, которые, кстати, уже демонстрировала Ивану Урганту и за которые он сравнил ее со строителем газопровода.

На этот раз красотка снова зажгла у шеста. Она страстно покрутилась на нем, затем опустилась на четвереньки, и взору подписчиков предстали ее оголенные ягодицы – микрошортики предательски показали все, что едва прикрывали.

Кстати, Ольга Бузова пожаловалась, что потеряла голос. Она старается хранить молчание, чтобы успеть восстановиться.

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