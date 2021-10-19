«Выглядит стильно»: Пугачева в модной дубленке и меховых лоферах вышла в люди

Алла Пугачева в минувшие выходные отметилась в центре Москвы в компании давнего друга и своего стилиста Игоря Гуляева. Примадонна на этот раз отказалась от тотального черного в пользу другого монохрома.

Звезда выбрала total look цвета экрю. Стилист Оксана Шлентова оценила образ артистки и нашла его гармоничным, но не без нюансов.

«По цветовой гамме образ Алле Борисовне очень хорошо подходит, монохром визуально делает выше и стройнее. Дубленка в таком цвете и крое актуальна и выглядит стильно. Меховые лоферы также сейчас актуальны и многофункциональны, их можно носить и с брюками, и с джинсами, и с платьем, и с юбкой. Единственное, юбка такой длины в этом образе смотрится не пропорционально, неправильно визуально разбивает пропорции фигуры Аллы Борисовны. Я бы посоветовала либо юбку прямого кроя длины миди, либо прямые брюки (джинсы)», — советует стилист.

Относительно аксессуаров у стилиста тоже есть пожелание. Оксана предложила их поменять: цепь на шее заменить на более массивную по толщине, чехол от телефона снять, а сумку надеть поверх дубленки.

«Но если в целом, то образ Аллы Борисовны выглядит гармонично, элегантно и спокойно, дает ощущение комфорта и легкости», — резюмировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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