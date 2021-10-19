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Лето, море, счастье: Пынзарь в кроп-топе и шортиках показала точеную фигуру

Телеведущая уже на Средиземном море, проводит отпуск в кругу семьи.

Лето, море, счастье: Пынзарь в кроп-топе и шортиках показала точеную фигуру
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь, наконец, воссоединилась с семьей. Она давно живет на две страны – Турцию и Россию, — и последние несколько месяцев провела в Москве по работе. Теперь наступили долгожданные выходные, и девушка поспешила к мужу и детям.

Первым делом красотка повидалась с семьей. Затем поспешила на море, по которому очень скучала. И там с детьми и мужем запечатлелась на память. Снимок красотка опубликовала в микроблоге.

Дарья Пынзарь с семьей. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

«Суперсемейка», «Красивые», «Милые», «Даша, фигурка  огонь, семья класс! Здоровья вам», — поспешили прокомментировать фолловеры.

В осенней Москве телеведущая уже успела замерзнуть и устать об обилия теплых сезонных вещей. Поэтому по прилете сразу окунулась в лето – скинула с себя многослойность и нарядилась в кроп-топ и шортики, показав точеную фигуру и осиную талию.

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