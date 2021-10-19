«Внешне его не видно»: Ольга Бузова сообщила, что потеряла голос

Телеведущая теперь вынуждена общаться знаками и глазами.

Певица и телеведущая Ольга Бузова потеряла голос. Об этом звезда сообщила у себя в микроблоге.

Произошло это, как сама артистка считает, из-за нервных потрясений: «Обычно это из-за дикого стресса, внешне его не видно, это внутреннее состояние».

Бузова рассказала, что сейчас ей необходимо молчать, требуется 2-3 дня на восстановление. Проблема с голосом сейчас не кстати, ведь через неделю у нее в «Крокусе» предстоит грандиозное шоу, над которым девушка трудится всю осень.

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