«Ого, какой худой!»: исхудавший Семен Слепаков напугал подписчиков своим внешним видом

Шоумен давно не выходит на связь и за это время очень изменился.

Экс-звезда шоу Comedy Club Семен Слепаков не на шутку напугал подписчиков в Сети. Артист появился в аккаунте у Марины Кравец, которая похвасталась, что они с Семеном выступали на одном мероприятии. И запечатлелась с ним на память.

Фолловерам сразу бросилась в глаза излишняя худоба Семена Слепакова. Они тут же поспешили это заметить и попытались выяснить, что с ним случилось.

«Сема ты куда пропал друг!?», «Худющий Семен», «Похудел он сильно», «Семен так похудел….надо кушать», «Что-то он так похудел», «Марин, а че Семен так исхудал», «Семен че-то похудел, болеет что ли», «Он похудел килло на 15», «Надеюсь, что с Семой все в порядке», «Ого, какой худой!», «Похудел, одни уши остались», — напугались в комментариях фолловеры.

У себя в микроблоге Семен Слепаков показывался еще в августе, в день своего 42-летия. Тогда музыкант официально сообщил, что развелся.

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