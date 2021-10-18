Лишила дара речи: беременная Нюша в невесомом платье в пол блеснула фигурой на гала-вечере в Дубае

Певица посетила Russian Gala Dinner, который организовала Виктория Лопырева. Она выбрала броский и женственный наряд для такого случая.

Нюша давно является популярной певицей. Даже после замужества она не стала бросать работу. Певица успела стать мамой. Она родила дочку Симбу. А в этом году артистка вместе с мужем Игорем Сивовым объявила, что снова беременна. В скором времени она станет мамой сына, но пока не придумала имя для будущего малыша. Звезда много путешествует и часть осени провела в Париже.

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Теперь Нюша приехала в Дубай. Она дружит с Викторией Лопыревой, поэтому не могла пропустить Russian Gala Dinner, который модель помогала организовывать. На этот раз беременная певица решила принарядиться. Если недавно она носила трикотажные наряды и тренчи, то для торжественного случая артистка выбрала невесомое золотое платье в пол с эффектом мерцания. Наряд с глубоким декольте и разрезом на животе подчеркнул ее округлившиеся формы.

Сивов помог ей выйти из машины. Он буквально потерял дар речи от красоты жены. Позже Нюша смогла пообщаться с Лопыревой, насладится изысканными блюдами и ярким вечером.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что ей идет беременность. «Ой, как мне нравится», «Наряд сказочный», «Какая красотка», «Это нереально», «Беременные тоже могут быть принцессами», «Очень эффектно», «Ну просто королева», «Как же хороша, ух», «Краше я не видела никого», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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