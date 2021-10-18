«Смешной гномик»: Рудковская нарядила годовалого сына в плюшевую шубу для прогулки

Яна Рудковская не перестает удивлять поклонников не только своей работой. Она всегда любила роскошь и моду. В ее доме есть много дорогостоящей мебели, люксовых нарядов и сумок, выпущенных в единичном количестве. Она регулярно посещает светские мероприятия, где появляется в вечерних платьях. Жена Евгения Плющенко также покупает дизайнерские наряды для своих наследников.

Восьмилетний Саша Плющенко, которого родные называют Гном Гномыч, не раз украшал обложки глянца и ходил по подиумам. А вот его брат Арсений лишь недавно научился ходить. Но у годовалого малыша уже много нарядов. Недавно он отметился в стильном пальто. Теперь Рудковская запечатлела его на прогулке в плюшевой шубе нежно-голубого цвета и шапке с помпоном. С ним гулял брат, который не давал ему упасть.

«У нас появился новый смешной гномик!» — гласит подпись к посту.

Поклонники восхитились маленьким модником. Многие одарили комплиментами сыновей Плющенко. «Какой пупс деловой», «Женя, характер у парня уже виден. Держитесь!», «Арсений, как птенчик!», «Милашка просто, а шубка огонь», «Забавный медвежоночек! Да, шапочку лучше натягивать на ушки!», «Парни растут быстро», «Арсений потом не согласится шубу носить», — прокомментировали пост подписчики.

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