Красота в простоте: Барановская в черном комбинезоне и алых лодочках появилась на вечеринке

Юлия Барановская является не только телеведущей, но и многодетной мамой. Она воспитывает троих детей, рожденных от футболиста Андрея Аршавина. Ей удается уделять время наследникам, путешествовать и при этом работать на телевидении. В 36 лет Юлия не перестает за собой следить и любит наряжаться. Она частая гостья на светских раутах. Недавно звезда стала ведущей «Жара Kids Awards» со страшим сыном.

А вот на днях Барановская провела время без детей. Она отправилась на вечеринку. Караоке-бар ForteПьяно с размахом отметил 4-летие и позвал много звездных гостей. Для такого вечера телеведущая выбрала черный мешковатый комбинезон с акцентом на талии. Наряд она разбавила алыми туфлями-лодочками. Высокий хвост и макияж дополнили аутфит. Юлия позировала на публике.

Также среди гостей были: Кристина Орбакайте, Андрей Малахов, Dava, Мот, DJ Катя Гусева и другие известные персоны. Барановская смогла повеселиться и развеяться.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красотка», «Просто роскошный образ», «Вот вы умеете себя подавать. Вроде просто, но со вкусом», «Какая вы элегантная девушка», «Такую узнаешь из тысячи», «Юленька, какая вы стройняшка», «Мне кажется, вы там были самая красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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