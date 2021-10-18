«Меня умиляют»: Арзамасова засняла крохотные ножки подросшего сына Льва в кроватке

Знаменитая актриса решила признаться, что наблюдения за малышом и уход за ним — ее ежедневные занятия.

Лиза Арзамасова многим знакома по роли в сериале «Папины дочки». Также она снималась в фильме «Любовь в большом городе». Год назад стало известно, что у нее отношения с фигуристом Ильей Авербухом. Несмотря на большую разницу в возрасте, они сыграли свадьбу. А недавно у пары родился сын Лев. Для 26-летней актрисы этот ребенок стал первым, а вот у ее возлюбленного есть сын Мартин от прошлых отношений.

Теперь Лиза привыкает к жизни в новом статусе. При этом она уже вернулась в театр и время от времени выходит в свет. Не раз актриса появлялась на съемках «Ледникового периода», Где Авербух придумывает номера для участников. Но большую часть времени Аразамасова находится дома с малышом, которому недавно исполнилось два месяца. Она поделилась новыми кадрами, на которых показала, как любуется крохой. Актриса также показала его маленькие ножки.

«А ежедневность моя — это уход за малышом и самые приятные наблюдения за ним. В каждом из вопросов, связанных с ребенком, стараюсь найти то, чему могу доверять», — поделилась она.

По словам Лизы, она пользуется подгузниками, так как это удобно. Она отметилась в кадре в платье оверсайз с цветочным принтом.

«А еще меня умиляют эти жизнерадостные рисунки! Всегда улыбаюсь, смотря на них. Вот никогда не думала, что буду умиляться подгузникам, но — это факт», — добавила звезда.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что Лев очень подрос. «Какая милота», «Какие же пяточки славные», «Лиза, очень заметно как вы нежно обращаетесь с малышом, сразу видно что вы настоящая любящая мама», «Вам так идет материнство», «Лиза, как приятно, что именно Илья наслаждается жизнью с нежностью… А уж как повезло Льву Ильичу!», «Лиз, это самое замечательное время», — прокомментировали пост подписчики.

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