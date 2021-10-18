«Я в шоке»: пропавшая Саша Спилберг вышла на связь и рассказала о случившемся

Менеджеры девушки-блогера забили тревогу и даже попросили у поклонников помощь, когда Саша перестала выходить на связь. От нее не было никаких вестей несколько дней.

Саша Спилберг является молодой блогершей. Она заработала крупные суммы денег, снимая ролики для YouTube-канала. Однако 15 октября менеджеры юной звезды забили тревогу. Стало известно, что Саша пропала и не выходила на связь три дня. Отец пропавшей девушки подтвердил, что она не появлялась дома. При этом близкие нашли ее телефон и машину. Менеджеры обратились к поклонников, попросив их о помощи.

И вот когда прошло еще несколько дней Спилберг нашлась. Она сама вышла на связь и рассказала, что ее не похищали, как многие подумало.

«Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений», — написала блогерша.

Позже Саша засняла себя на видео дома. Она пояснила, что просто отдыхала от всего и даже не подозревала, что это вызовет такой резонанс.

«Привет всем. Я прошу прощения у всех, кто переживал за меня все эти дни, у тех кто знает меня лично и моих подписчиков. Мне нужно было полностью перезагрузиться, побыть наедине с самой собой, отключиться. Но как Саша Болговская могу себе это позволить, а как Саша Спилберг — я не учла, что будет такой резонанс, который вызвал мой поступок, и не ожидала такой реакции от своей команды. Что произошло, я расскажу позже, как приду в себя. И еще раз приношу свои извинения», — высказалась девушка.

Теперь некоторые поклонники находятся в замешательстве. Спилберг уже стали обвинять в обмане, так как решили, что ее пропажа была частью плана, чтобы повысить рейтинги. Но преданные фанаты уверены, что блогерша пережила что-то серьезное, о чем и собирается позже рассказать всем.

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