Не идет полным и блондинкам: Стриженова отметилась в свете в модном пальто цвета фуксии

О том, что актуальный яркий оттенок подходит не всем, рассказывала Эвелина Хромченко.

Этой осенью оттенок фуксии – вновь на пике популярности. Как замечала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, этот тон всегда нравился россиянкам за его заметность. И на него действительно трудно не обратить внимание.

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Однако у фуксии, или у оттенка «шокинг», как называла его Эльза Скиапарелли, есть одна особенность – этот тон идет далеко не всем. Прежде всего он подходит жгучим брюнеткам, поскольку отличается высокой степенью сочности и вынести ее может не каждая модница. Поэтому блондинкам лучше отказаться от данного колора в одежде. Также фуксия рекомендована стройным дамам, а вот пышным корпулентным дамам стоит от нее воздержаться.

Ведущая Екатерина Стриженова решила рискнуть и примерила пальто в трендовом оттенке на презентацию парфюмерии. Она предпочла прямую классическую модель без лишних деталей, подобрав к ней в тон также блузу с английским воротником.

Отметим, что пальто имело двубортный крой, который, по мнению Хромченко, неизменно стройнит.

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