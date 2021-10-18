Не идет полным и блондинкам: Стриженова отметилась в свете в модном пальто цвета фуксии

Этой осенью оттенок фуксии – вновь на пике популярности. Как замечала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, этот тон всегда нравился россиянкам за его заметность. И на него действительно трудно не обратить внимание.
Однако у фуксии, или у оттенка «шокинг», как называла его Эльза Скиапарелли, есть одна особенность – этот тон идет далеко не всем. Прежде всего он подходит жгучим брюнеткам, поскольку отличается высокой степенью сочности и вынести ее может не каждая модница. Поэтому блондинкам лучше отказаться от данного колора в одежде. Также фуксия рекомендована стройным дамам, а вот пышным корпулентным дамам стоит от нее воздержаться.
Ведущая Екатерина Стриженова решила рискнуть и примерила пальто в трендовом оттенке на презентацию парфюмерии. Она предпочла прямую классическую модель без лишних деталей, подобрав к ней в тон также блузу с английским воротником.
Отметим, что пальто имело двубортный крой, который, по мнению Хромченко, неизменно стройнит.
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