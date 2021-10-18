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В модном балансе контрастов: Орбакайте вышла на люди в кукольной тюлевой юбке и маскулинных ботинках

О тренде на такие сочетания рассказывала Эвелина Хромченко.

В модном балансе контрастов: Орбакайте вышла на люди в кукольной тюлевой юбке и маскулинных ботинках
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте отметилась на людях в пышной кукольной юбке из тюля, сочетав ее с грубыми маскулинными ботинками на шнуровке, простой белой футболкой и деловым черным жакетом.

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Такие образы, в которых сочетаются вещи из разных стилей, в настоящий момент в тренде. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Единство и борьба противоположностей находится в основе принципов современной стилизации», — говорила стилист.

Она замечала, что такие луки нравятся не всем, раздражая своей необычностью ортодоксально настроенных граждан.

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