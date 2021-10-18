«Один из самых актуальных фасонов!»: Рогов показал модные джинсы, которые идут полным

На шоу СТС «Рогов в деле» его ведущий Александр Рогов заговорил о модных джинсах. Он показал модель, которую точно уже не стоит покупать и лучше отказаться от нее, если она уже есть в гардеробе.

Это джинсы из растягивающейся ткани. По словам стилиста, даже если они куплены по размеру, брюки все равно будут слишком утягивать фигуру. Особенно некрасиво этот эффект выглядит на полных. Также ведущий проекта представил публике идеальные модные джинсы, которые подходят всем без исключения – и худеньким зрительницам, и пышнотелым.

«Вот джинсы силуэта mom, на них даже написано: «Свободный крой, удобные, высокая посадка, в стиле 90-х». Один из самых актуальных фасонов сейчас. Стоят они 3600 рублей. Не дешевые, но это очень хороший деним», — заметил Рогов.

По словам ведущего, сейчас носят джинсы только простого кроя и полуприлегающих, а также свободных силуэтов.

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