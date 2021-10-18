«Очень люблю!»: Алсу поделилась редким фото со своим отцом-бизнесменом

Алсу не скрывает, что стать певицей в свое время ей помог папа — Ралиф Сафин. Он является бизнесменом, бывшим вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», политиком. По словам певицы, родители дали ей все, что нужно ребенку. А когда она стала петь, папа воспользовался своими связями для того, чтобы помочь ей стать известной. Теперь артистка также помогает во всем своим детям: Сафине, Микелле и Рафаэлю.

Ранее Алсу показала свою маму Разию Сафину, которая удивила публику своим моложавым видом. А накануне певица поделилась редким фото с папой. Они запечатлелись во время прогулки. Артистка была в черном жакете и белым шарфом, а вот Ралиф предстал в джинсах и пуховой жилетке. Алсу прильнула к своему родителю. Она поздравила его с праздником, который в этом году начали отмечать в России.

«В лице своего любимого папочки поздравляю всех отцов с праздником! Как правильно, что появился такой замечательный повод еще и еще раз сказать: «Папа, спасибо тебе за все! Я тебя очень люблю! Самое главное, пожалуйста, будь здоров», — высказалась звезда.

Поклонники были поражены тем, какой у Алсу молодой папа. Многие отметили, что у него внешность, как у голливудских актеров. «Какой красивый папа», «Какой папочка молодой да красивый!», «Сначала решила, что это актер из Голливуда», «До чего обаятельный мужчина», «Обожаю вашего папу!», «Папа какой симпатичный», «Ты рядом с ним такая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

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