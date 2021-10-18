«Правильное сочетание»: Пынзарь отправилась на шопинг в пуховике цвета свежей травы, лимонном костюме и желтых кроссовках

Дарья Пынзарь — большая модница и часто делится со своими подписчиками новыми аутфитами, которые составила сама. На сей раз в личном блоге ведущая «Дома-2» показала лук в зелено-желтых тонах, который не мог не привлечь внимания. В этом стайле она решила отправиться на шопинг за подарками детям.

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави заметила, что комплект знаменитой блондинки весьма актуален, кроме того, Даша удачно замиксовала тона. Тем не менее, есть у него одна особенность, которую нужно учитывать светловолосым девушкам.

«Дарья — из тех людей, которые прекрасно разбираются в модных тенденциях. Яркие неоновые оттенки действительно очень актуальны. Выбрано очень правильное сочетание: цвет спортивного костюма получается при смешивании оттенка обуви и куртки. Это родственное сочетание, потому образ выглядит таким гармоничным. Однако такие яркие оттенки всегда отвлекают от внешности блондинок. В результате окружение всегда будет сначала костюм, а потом уже в этом костюме искать саму Дарью. Если ее это устраивает, то почему бы и да? Образ очень удобен для прогулок и любой другой ситуации, когда себя нужно чувствовать комфортно, удобно, уютно, но при этом привлекать к себе внимание»

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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