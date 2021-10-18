В тюрбане и тренче: невестка Валерии устроила модную фотосессию для маленькой дочки

Валерия является не только известной певицей, но и многодетной мамой. Она вырастила сыновей Арсения и Артемия, а также дочку Анну. Наследники артистки уже совсем взрослые и живут самостоятельно. Арсений год назад сыграл свадьбу, а уже в новогоднюю ночь стал отцом. Его избранница Лиана родила дочку Селин. Теперь певица все свободное время проводит вместе с внучкой.

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18 октября невестка звезды решила устроить для девятимесячной дочки фотосессию. Это уже не первая съемка для крохи. Но на этот раз девочка примерила несколько разных образов от домашнего с полотенцем-шапочкой на голове до пышного розового платья из фатина. Также Селин отметилась в тюрбане и песочном тренче. Малышка спокойно сидела на полу и позировала с реквизитом.

«Моя сладкая», — восхитился Арсений.

Поклонники и друзья восхитились нежными фото. Многие отметили, что внучка Валерии может украшать журналы. «Ай, какая ягодка сладка», «Копия Валерия!», «Очень похожа на вашего мужа», «Чудо какое маленькое», «Боже, ну надо же как похожа на Арсения! Ну а шарм — конечно от мамочки!», «Ну какая милашка», «Ангелочек», «В маму пошла», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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