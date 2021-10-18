«Он будет одним из первых, кто встретит меня там»: Ирина Меладзе – о покойном сыне от певца

Как отметила бывшая жена музыканта Валерия Меладзе, у нее все время внутри идет диалог с Богом.

Бывшая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина в Instagram проанонсировала программу «Белые ночи» на канале «Спас», в которой она приняла участие. Как отметила Ирина Меладзе, разговор с ведущей у нее получился довольно откровенный.

«К сожалению, в жизни каждого человека наступает момент, когда жизнь его проверяет на прочность. На самом деле умирать не страшно. И все время в сознании сидит момент, как я буду выглядеть на сороковой день. Небо тебя слышит. Все время внутри идет диалог с Богом». Ирина Меладзе

Как отметила Ирина Меладзе, она уверена, что Бог ее слышит и сохранит ее сына.

«Знаю, что когда я буду уходить, то он будет одним из первых, кто будет встречать меня там», — заявила она.

Напомним, что сын в семье Ирины и Валерия Меладзе появился на свет в 1990 году. Он прожил всего 10 дней. Позже у них родились три дочери, но брак это не спасло.

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