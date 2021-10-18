«Да, сезон последний, увы»: Татьяна Кравченко ответила на самые популярные вопросы о «Сватах»

По словам актрисы, точная дата выхода сериала на экраны по-прежнему неизвестна.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram ответила на самые популярные вопросы о сериале «Сваты», которые ей задают в последние месяцы подписчики.

«Ответы на самые популярные вопросы! 1. Точной даты выхода «Сватов» пока нет. 2. Трейлер «Сваты-7» выпущен телеканалом «1+1» (Украина). 3. Да, сезон последний. Увы. 4. Да, страница моя, официальная, галочку ждем второй месяц. 5. Всех люблю». Татьяна Кравченко

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята минувшим летом в Грузии. Как отмечал режиссер Андрей Яковлев, эта часть станет последней.

Ранее актриса Инна Королева обмолвилась, что ей известна точная дата выхода на экраны седьмой части. При этом раскрывать все карты она не стала, заявив, что фанатам надо немного подождать.

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