А как же Светлана Лобода? Тилль Линдеман посетил гримерку Мари Краймбрери с цветами

Тилля Линдемана застукали с цветами в гостях у отечественной исполнительницы Мари Краймбрери. Лидер немецкого коллектива Rammstein зашел в ее гримерку перед концертом в сопровождении друзей и с букетами цветов.

Как пишет «СтарХит», германский музыкант пробыл у нее около 10 минут, а потом отправился в вип-ложу наблюдать за представлением артистки. Соли ситуации добавляет тот момент, что между Мари Краймбрери и Светланой Лободой в прошлом году на премии «Золотой граммофон» пробежала черная кошка.

Выяснилось, что обе певицы в своих выступлениях решили использовать ванны. И звезда, которой приписывали неподтвержденный роман с Линдеманом, решила покинуть шоу. Как отнесется Светлана Лобода к вниманию солиста Rammstein к Мари Краймбери — время покажет. А пока немецкий артист явно симпатизирует ей на каком-то уровне. Возможно, просто восхищается ее талантом.

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