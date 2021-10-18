«Изогнулась, как кошечка»: Седокова в микробикини позировала у бассейна, засветив все, что можно

Недавно Анна Седокова переехала в США. Там тренируется и ждет контракт ее молодой муж-баскетболист Янис Тимма. А артистка тем временем наслаждается мягким калифорнийским климатом.

В своем микроблоге она поделилась фото, на котором позировала в микробикини, расположившись на бортике бассейна. Анна приняла соблазнительную позу, чем привела всех фанатов в восторг.

«Вау, какая классная! Просто огонь! Изогнулась, как кошечка! Классная!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Золотое обрамление: Седокова в сияющем топе выставила напоказ пышную грудь Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Напомним, недавно артистка выпустила новый альбом Secret Soul, а вместе с ним и ряд новых композиций. Кроме того, Седокова успевает строить свою бизнес-империю по пошиву одежды личного бренда.

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