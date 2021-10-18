«Не будет настоящей королевой»: принцесса Анна выступила против Камиллы

Принцесса Анна – единственная дочь Елизаветы II и принца Филиппа. Она не долюбливает жену своего старшего брата, принца Чарльза – Камиллу Паркер-Боулз. И откровенно не хочет, чтобы та получила титул королевы после того, как Чарльз взойдет на трон.

«Камилла будет известна как принцесса-консорт. Но я считаю, что Чарльз очень хотел бы, чтобы она стала королевой. Все-таки, она жена короля», — сказала королевский эксперт Пенни Джунор.

Согласно данным издания, Анну возмутило такое предположение.

«Анна ясно дала понять, что Камилла никогда не будет настоящей королевой в глазах британских подданных», — пишет Express.

Напомним, неприязнь между Анной и Камиллой возникла еще в начале 70-х годов. Тогда принцесса встречалась с Эндрю Паркером-Боулзом, однако их роману не суждено было перерасти в нечто большее. Позже Эндрю женился на Камилле.

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