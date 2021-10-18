Дорогое удовольствие: сколько платят по счетам за комуслуги королевская семья

Накануне в Лондоне прошло торжественное мероприятие Earthshot, идейным вдохновителем которого является принц Уильям. Он уже много лет занимается вопросами экологии и зеленой экономики. Однако эксперты подсчитали, что королевская семья тратит огромные деньги на то, чтобы содержать свои дома традиционным способом — посредством электроэнергии.

Оказалось, что королевская семья выплачивает 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год по счетам за электроэнергию. Самым дорогостоящим в списке является Букингемский дворец. Согласно последним исследованиям Uswitch, лондонский дворец королевы, общая площадь которого составляет 77 тысяч квадратных метров, расходует электроэнергии на 1,1 миллиона фунтов стерлингов в год. Об этом пишет Express.

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Напомним, ранее стало известно, какие дома и особняки в Великобритании королева подарила своим детям и внукам на свадьбы.

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