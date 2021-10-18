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«Не согласны единогласно с результатом»: «Уральские пельмени» остались недовольны шоу «Игра»

Как отметил Сергей Исаев, шоумены даже собирались звонить по этому поводу судье Гарику Мартиросяну.

«Не согласны единогласно с результатом»: «Уральские пельмени» остались недовольны шоу «Игра»
Шоу "Уральские пельмени". Фото: instagram.com/isaevsergey/

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Исаев в Instagram раскритиковал популярное шоу «Игра», которое выходит на канале ТНТ. Его и других юмористов команды не устроил итог последнего выпуска.

"Уральские пельмени" и шоу "Игра"
«Уральские пельмени» и шоу «Игра». Фото: instagram.com/isaevsergey/

«Привет, Красноярск! «Уральские пельмени» и «Игра». Места хватит всем! Вчера в поезде смотрели последний выпуск «Игры». Не согласны единогласно с результатом пары «Плюшки» & «Сборная России». Даже собрались звонить Гарику Мартиросяну. Надеюсь, ребята нас тоже смотрят! Красноярск, ждем сегодня на концерте «Гранд холл Сибирь». 19.00».

Сергей Исаев

«Добро пожаловать в Красноярск», «Ждем вашего выступления, ребята. Вы — лучшие», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что шоу «Игра» с успехом стартовала несколько недель назад на канале ТНТ. Программа призвана составить конкуренцию КВН. «Игра» устроена по принципу дуэлей — команды новой школы соревнуются со «старичками». В выпуске от 17 октября в дуэли «Плюшки» против «Сборная России» победила последняя со счетом 3:1.

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