Бешеные деньги: сколько зарабатывают в Тик Токе Даня Милохин, Аня Покров и другие

Несколько лет назад социальная сеть Тик Ток буквально взорвала мир. Молодежь сразу смекнула, что там можно зарабатывать, причем, как выяснилось, не самые маленькие деньги. В какой-то момент самыми популярными в Тик Токе стали 20-летние ранее никому неизвестные парни и девушки. Сейчас их имена у всех на слуху – Дина Саева, Даня Милохин, Валя Карнавал. Кстати, среди звезд шоу-бизнеса в этой соцсети самая популярная Ольга Бузова.

«Разброс цифр огромный. Если у блогера до 400 тысяч подписчиков, то стоимость поста может быть – от 3 до 15 тысяч рублей. Рекламодателям чаще интересны блогеры, у которых от 1 до 4 миллионов подписчиков. Цена рекламы — от 30 до 90 рублей. Блогеры с количеством подписчиков от 4 до 8 миллионов продают рекламу и по 90, и по 300 тысяч рублей. У блогеров, имеющих медийный, стоимость начинается от 500 тысяч рублей», — сказал «Комсомольской правде» маркетолог Владимир Крюков.

По данным издания, средний заработок в месяц у топового блогера в Тик Токе может варьироваться: от 5 до 10 млн. рублей. У суперзвезд Тик Тока размещение может стоить и 300 тысяч, и 500 тысяч рублей. Эти цифры могут быть и в два раза больше – все зависит от брендов.

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