Скрывает отца дочери: тайна актрисы Марины Нееловой

Актриса Марина Неелова получила популярность благодаря фильмам 70-80-х: «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Ты у меня одна» и «Дорогая Елена Сергеевна». При этом о ее личной жизни практически ничего не известно.

Первым мужем Нееловой стал актер Анатолий Васильев. Они прожили в браке семь лет. После развода актриса состояла в отношениях с шахматистом Гарри Каспаровым. Говорят, именно он является отцом ее дочери Ники, которая родилась в 1987 году. Каспарову тогда был 21 год, а Неелова на 16 лет старше. Несмотря на разницу в возрасте, шахматист хотел жениться, но его мама была против.

«Если хочешь жениться на актрисе, лучше женись сразу на целом заводском общежитии», — заявила тогда Клара Шагеновна.

Вторым мужем Марины стал дипломат Кирилл Геворгян. Несколько лет назад они переехали в Нидерланды. А дочь Нееловой живет в Англии, закончила Королевскую школу искусств в Гааге, работает художником-скульптором. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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