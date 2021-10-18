«А вот так!»: Натали кардинально сменила имидж

Некоторые фанаты ее не узнали.

Певица Натали решила кардинально сменить имидж. Накануне она опубликовала в своем инстаграм кадры из салона красоты, а после поделилась результатом преображения. Артистка отрезала длинные локоны под каре и обновила цвет волос до насыщенного платинового оттенка.

«А вот так!», — написала Натали.

Однако не все фанаты оценили новое преображение.

«Придает возраст! Длинные волосы лучше! Старше выглядишь теперь, но очень мило. На первом фото не узнала Вас сначала взгляд полный нежности, глубины, лучезарности, доброты, прическа супер», — писали пользователи Сети.

больше по теме Танцы на рабочем месте: певица Натали предложила поклонникам попасть в ее новый клип Для этого желающему нужно отправить звезде танцевальное видео.

Напомним, в этом году Натали отметила свое 47-летие.

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