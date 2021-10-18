«Лежала на столе перед концертами»: Ручка рассказала о мучениях Семенович в составе «Блестящих»

Как отметила певица, ее коллега много лет страдает из-за большой груди.

Певица Надя Ручка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о мучениях своей коллеги Анны Семенович в составе группы «Блестящие».

«Грудь у Ани действительно очень большая. Несколько раз было перед выходом на сцену, что у Ани середина спины очень сильно болела. Она лежала на столе перед концертами. Мы все пытались что-то исправить. Это как спазм. Но мы Анины сиси любим». Надя Ручка

Как отметила Надя Ручка, у Анны Семенович был специальный магазин, где она покупала для себя нижнее белье.

«На широких лямках», — заявила Надя Ручка.

Напомним, что Анна Семенович страдает генетическим заболеванием груди. У нее достаточно необычный диагноз — гигантомастия.

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