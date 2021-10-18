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Выход в свет: Акиньшина и Козловский пришли вместе на свадьбу

Пару давно подозревают в романе.

Выход в свет: Акиньшина и Козловский пришли вместе на свадьбу
Данила Козловский. Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Слухи о том, что у Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной – роман, появились еще прошлой осенью. Они вспыхнули на съемках фильма «Чернобыль». В минувшие выходные Акиньшина и Козловский пришли вместе на свадьбу Романа Прыгунова – режиссера фильмов «Духless» и «Духless-2», в которых Данила сыграл главную роль.

Акиньшина и Козловский
Оксана Акиньшина и Данила Козловский. Скриншот: кадр видео

Торжество прошло в особняке Спиридонова – самом популярном для такого рода мероприятий вместе. На свадьбе пел Сергей Мазаев, а Данила и Оксана танцевали под его хиты, мило обнимаясь.

Напомним, что с 2015 года Козловский жил в гражданском браке с Ольгой Зуевой. Прошлой весной она родила ему дочь Оду-Валентину. А после Данила отправился на съемки «Чернобыля».

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