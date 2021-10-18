Леди в черном: постройневшая Лариса Долина изящно позировала в платье на пуговицах и грубых ботинках

Аккаунт Ларисы Долиной в Instagram заблокировали, и теперь огорченным поклонникам ничего не остается, как ждать. Но иногда новости о любимой артистке они узнают на страничках ее дочери и друзей. Так и получилось на сей раз.

Лариса Долина отправилась на гастроли. В гримерке концертного зала в Екатеринбурге звезда запечатлелась с организатором шоу, позируя в длинном черном платье на пуговицах. Артистка весело улыбалась и кокетливо приподняла ножку в грубых ботинках на массивном каблуке.

За последний год Лариса Долина очень изменилась. Она похудела более чем на 20 килограммов, отчего стала выглядеть значительно молодо, у нее будто открылось второе дыхание. Что не может не радовать многомиллионную армию поклонников певицы.

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