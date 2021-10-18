«Необычно, но приятно»: сын Валерии показал ее повзрослевшую внучку

Младший сын Валерии – Арсений Шульгин в прошлом году обзавелся собственной семьей. Его избранницей стала девушка по имени Лиана. В первый день нового года они стали родителями. Малышку назвали Селин.

В своем инстаграм Арсений поделился снимками, на которых запечатлелся вместе с 10-месячной дочкой.

«День отца. Быть отцом – огромная ответственность, но не менее большое счастье. Необычно так принимать поздравления. Но приятно», — написал Шульгин.

Подписчики отметили, что Селин очень похожа на папу.

«Папина копия! Как похожа на папу! И мамина, и папина дочь», — писали пользователи Сети.

Напомним, также у Валерии есть старший сын Артемий, который живет в Швейцарии и дочь Анна. Она занимается сольной карьерой.

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