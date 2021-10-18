Нескромно: Каменских в черном топе-бандо из латекса сверкнула пышными полушариями грудей

Украинская поп-дива Настя Каменских не только ведет сольную карьеру, но и активно участвует в других проектах на телевидении. В новом сезоне она вошла в состав судей на шоу «Танцы со звездами» и в своем микроблоге поделилась деталями съемочного процесса.

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Для появления на шоу Каменских дважды переодевалась. Сначала чтобы выступить на сцене со своим хитом, а потому чтобы занять судейское кресло. И в жюри красотка появилась в оригинальном образе.

На ней был латексный топ-бандо, из которого эротично выглядывали два пышных полушария груди, а шею украсил чокер с огромным красным маком. Девушка сосредоточенно наблюдала за происходящим на сцене, а потом пообещала, что поклонники скоро все увидят сами.

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