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Это что-то новенькое: Алла Пугачева в пышном тотал-образе цвета экрю взорвала Сеть

Знаменитость на этот раз отказалась от привычных черных одежд.

Это что-то новенькое: Алла Пугачева в пышном тотал-образе цвета экрю взорвала Сеть
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

В последнее время Алла Пугачева появлялась на публике исключительно в черном. Знаменитость даже на день рождения своих двойняшек Лизы и Гарри блистала в total black. И потому ее очередное появление на людях в кардинально новом образе буквально взорвало Сеть.

В минувшие выходные Примадонна встретилась с дизайнером Игорем Гуляевым. Они запечатлелись на память неподалеку от его бутика одежды. Модельер разместил фото в своем микроблоге, и поклонники пришли в бешеный восторг от наряда легендарной артистки.

Алла Пугачева и Игорь Гуляев. Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial/

«Игорь, извини, но Алла Борисовна тебя затмила во всех отношениях», «Алла Борисовна сногсшибательная!», «Просто красавица невероятная», «Какая прелесть Аллочка!», «Это она так спокойно гуляет по Никольской?», «Вау!!!», «Алла Борисовна неотразима!», «Звезда она и есть звезда», — пишут фолловеры под снимком.

Свой выходной аутфит Примадонна выдержала в модном нынче оттенке экрю. Она облачилась в водолазку, пышную многослойную юбку, а также короткую дубленку и удобные ботинки из овчины.

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