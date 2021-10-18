Это что-то новенькое: Алла Пугачева в пышном тотал-образе цвета экрю взорвала Сеть

Знаменитость на этот раз отказалась от привычных черных одежд.

В последнее время Алла Пугачева появлялась на публике исключительно в черном. Знаменитость даже на день рождения своих двойняшек Лизы и Гарри блистала в total black. И потому ее очередное появление на людях в кардинально новом образе буквально взорвало Сеть.

В минувшие выходные Примадонна встретилась с дизайнером Игорем Гуляевым. Они запечатлелись на память неподалеку от его бутика одежды. Модельер разместил фото в своем микроблоге, и поклонники пришли в бешеный восторг от наряда легендарной артистки.

«Игорь, извини, но Алла Борисовна тебя затмила во всех отношениях», «Алла Борисовна сногсшибательная!», «Просто красавица невероятная», «Какая прелесть Аллочка!», «Это она так спокойно гуляет по Никольской?», «Вау!!!», «Алла Борисовна неотразима!», «Звезда она и есть звезда», — пишут фолловеры под снимком.

Свой выходной аутфит Примадонна выдержала в модном нынче оттенке экрю. Она облачилась в водолазку, пышную многослойную юбку, а также короткую дубленку и удобные ботинки из овчины.

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