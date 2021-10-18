«Для многих я плохой отец»: Мальков обратился к детям через соцсети

Международный день отца не смог пропустить и новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков. Он папа четырех детей. К наследникам бизнесмен обратился со своей страницы в инстаграм.

«Возможно для многих, я плохой отец… но, честно, мне настолько стало плевать на мнения многих… потому что я знаю, что я лучший отец! Сказать хочу одно: мои малыши, я вас очень сильно люблю, люблю больше жизни, и всегда вы сможете, несмотря ни на что и ни на кого, позвонить, прийти, и знать, что у вас есть отец, который вас любит. И самое большое спасибо я могу сказать своей единственной супруге Анастасии Макеевой, которая не дает мне повесить нос, а делает все, чтобы я не терял веру и надежду, что все наладиться и вы, малыши, будете не обделены заботой, общением и любовью вашего папы», — написал Мальков.

Напомним, старший сын Романа – 16-летний Андрей живет с ним и мачехой в Москве, а трое младших остались с мамой в Словении.

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