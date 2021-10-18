Ни намека на невинность: Клава Кока в образе похотливой невесты в прозрачном платье показала сочные ягодицы

Певица не постеснялась показать то, что должно быть прикрыто от глаз окружающих.

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная под псевдонимом Клава Кока, все чаще радует поклонников новыми хитами. Не менее бурно они реагируют и на образы девушки в клипах и на концертах.

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Очередной сюрприз Клава Кока вот-вот подарит фанатам в виде клипа на песню «Ла ла ла». Но, как водится, сначала она хорошенько «разогрела» публику спойлерами в виде фотокарточек со съемок, на которых предстала в довольно пикантном образе.

Клава Кока нарядилась в белоснежные одежды и стала похожа на похотливую невесту – платье столь прозрачной текстуры отрыло миру белье, кружева и подтяжки, которые должны быть скрыты у идущей под венец девушки.

На одном из снимков и вовсе Клава позировала спиной, демонстрируя инстамиру свои сочные ягодицы в белоснежном белье.

«Невеста прям», «Сногсшибательная!», «Ты очень красивая», «Ну что за наряд», «У меня нет слов, просто вау», «Неотразимая», «Я упала от твоей красоты», «Совращаешь», — пишут в комментариях.

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