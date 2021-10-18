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Ни намека на невинность: Клава Кока в образе похотливой невесты в прозрачном платье показала сочные ягодицы

Певица не постеснялась показать то, что должно быть прикрыто от глаз окружающих.

Ни намека на невинность: Клава Кока в образе похотливой невесты в прозрачном платье показала сочные ягодицы
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная под псевдонимом Клава Кока, все чаще радует поклонников новыми хитами. Не менее бурно они реагируют и на образы девушки в клипах и на концертах.

Очередной сюрприз Клава Кока вот-вот подарит фанатам в виде клипа на песню «Ла ла ла». Но, как водится, сначала она хорошенько «разогрела» публику спойлерами в виде фотокарточек со съемок, на которых предстала в довольно пикантном образе.

Клава Кока нарядилась в белоснежные одежды и стала похожа на похотливую невесту – платье столь прозрачной текстуры отрыло миру белье, кружева и подтяжки, которые должны быть скрыты у идущей под венец девушки.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

На одном из снимков и вовсе Клава позировала спиной, демонстрируя инстамиру свои сочные ягодицы в белоснежном белье.

«Невеста прям», «Сногсшибательная!», «Ты очень красивая», «Ну что за наряд», «У меня нет слов, просто вау», «Неотразимая», «Я упала от твоей красоты», «Совращаешь», — пишут в комментариях.

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