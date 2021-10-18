Ни намека на невинность: Клава Кока в образе похотливой невесты в прозрачном платье показала сочные ягодицы

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная под псевдонимом Клава Кока, все чаще радует поклонников новыми хитами. Не менее бурно они реагируют и на образы девушки в клипах и на концертах.
Очередной сюрприз Клава Кока вот-вот подарит фанатам в виде клипа на песню «Ла ла ла». Но, как водится, сначала она хорошенько «разогрела» публику спойлерами в виде фотокарточек со съемок, на которых предстала в довольно пикантном образе.
Клава Кока нарядилась в белоснежные одежды и стала похожа на похотливую невесту – платье столь прозрачной текстуры отрыло миру белье, кружева и подтяжки, которые должны быть скрыты у идущей под венец девушки.
На одном из снимков и вовсе Клава позировала спиной, демонстрируя инстамиру свои сочные ягодицы в белоснежном белье.
«Невеста прям», «Сногсшибательная!», «Ты очень красивая», «Ну что за наряд», «У меня нет слов, просто вау», «Неотразимая», «Я упала от твоей красоты», «Совращаешь», — пишут в комментариях.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!