Когда груди тесно: Яна Кошкина в леопардовом платье стиснула в двойном пуш-ап внушительные прелести

Звезда юмористического шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина регулярно появляется в различных отечественных сериалах. Ее амплуа – сексапильная красотка-любовница, и там, где она, всегда кипят страсти.

Но от своего амплуа актриса не отходит даже в жизни. Ее отличительными чертами стиля стали мини-юбки, высокие каблуки, откровенные декольте самых разных степеней обнажения. И на съемке Кошкина накануне появилась в леопардовом наряде с открытой зоной груди.

В декольте Кошкиной невооруженным глазом просматривалась внушительная грудь. Формы стали еще более выдающимися, по всей видимости, из-за двойного пуш-ап, который сделал прелести еще более рельефными и округлыми.

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