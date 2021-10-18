Успела прикрыть зону бикини: Екатерина Климова в одном свитере игриво обнажила стройные ноги

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова успевает строить карьеру, являясь востребованной актрисой, а также заниматься материнством. У красавицы четверо детей, младшей из которых уже шесть лет, а старшей 19.

Поклонники регулярно восхищаются не только талантом актрисы, но и ее красотой. Звезда относится к тому типу женщин, которые с годами только хорошеют и расцветаю. И в свои 43 года Климова может дать фору любой юной модели.

В очередной раз Екатерина это доказала, когда опубликовала в своем микроблоге серию фотографий, на которых блеснула своей красотой и фигурой.

На снимках Климова позирует в одном свитере, обнажая красивые стройные ноги. Игривое настроение со снимков передалось и подписчикам – в комментариях разгорелись настоящие страсти, люди наперебой усыпают любимицу комплиментами.

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