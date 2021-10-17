Инна Маликова подчеркнула фигуру силуэтным платьем с асимметричным кроем

Среди последних публикаций личного микроблога сестры Дмитрия Маликова – Инны – появилась фотография знаменитости в белоснежном платье с серебристыми украшением и обувью.

Напомним, что Маликова является руководителем группы «Новые Самоцветы». В этом году коллективу исполнилось 15 лет. В честь этого Инна с коллегами устроили грандиозный концерт.

Маликова выступила в приталенном платье с асимметричными воланами. К нему артистка подобрала массивное ожерелье серебристого цвета и босоножки в похожем стиле.

«Не могу до сих пор поверить, что это случилось! Когда очень долго готовишься к чему-то, то это событие пролетает так быстро… Мне хотелось насладиться каждым мгновением, каждой минутой в этот день. Вы зарядили нас таким количеством любви. До сих пор получаю от вас сообщения с поздравлениями и благодарностью за этот вечер. Невероятно счастлива от этого!», – поделилась своими эмоциями от выступления Инна.

Напомним, ранее племянница Инны Маликовой показала редкое фото с родителями певицы. Юрий Маликов и Людмила Вьюнкова нежно обнимали внучку Стефанию в гримерке после концерта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов смотрите на нашем YouTube-канале.