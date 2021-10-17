«Настоящие мужчины»: Эмин поделился архивным фото с отцом

Певец Эмин Агаларов в День отца поздравил всех пап, в том числе своего родного. Знаменитость показал, как прошло его детство рядом с любимым родителем.
Эмин поделился архивным фото из семейного альбома. Артист похвастался, как весело гулял с отцом.
Напомним, что Агаларов родился в семье предпринимателя Араза Агаларова в Баку. Детство Эмина прошло под жарким солнцем Азербайджана и в соленых брызгах Каспийского моря.
Именно возле моря сфотографировался подростком артист. Эмин в рубашке-поло с короткими рукавами и красной бейсболке позировал рядом с отцом.
Родитель исполнителя тоже был одет в белоснежную футболку с отложным воротником.
«Поздравляю всех отцов и, конечно, своего в первую очередь», – подписал архивный снимок Эмин.
Фолловеры напомнили Эмину, что он и сам является прекрасным отцом. Поклонники считают, что причина тому личный пример идеального семьянина в лице его папы:
«Эмин, а я вас поздравляю. Побольше таких отцов», «Настоящие мужчины», «Спасибо вашему отцу за такого сына».
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