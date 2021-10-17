«Первый скандальчик семейный»: муж Марины Федункив преподнес сюрприз в шоу «Дуэты»

Артистка исполнила с возлюбленным песню, которая стала их семейным гимном.

Исполнительница Марина Федункив никак не ожидала увидеть своего избранника на шоу «Дуэты». Экс-звезда Comedy Woman закатила небольшую истерику мужу.

Актриса пела так называемый гимн семейной жизни с бизнесменом из Италии. Марина исполняла композицию Felicita и неожиданно поняла, что ее партнером на проекте стал Стефано Маджи.

Организаторы шоу устроили настоящий сюрприз для Федункив, поставив ее в пару с собственным мужем.

«У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу!», – воскликнула Федункив.

Отметим, что песню Felicita пара исполнила и на своей свадьбе. Композиция стала символом их романтических отношений.

«О, вот так первый скандальчик семейный», – пошутил Сергей Лазарев в эфире «Дуэтов» на канале «Россия 1».

Напомним, ранее Марина Федункив рассказала о преимуществах характера мужа Стефано Маджи. Несмотря на итальянские корни, возлюбленный актрисы показывает свой страстный темперамент только в спальне. А в обычной жизни муж Марины проявляет спокойствие и внимание по отношению к избраннице.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.