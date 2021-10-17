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«Лучшие отцы на свете»: Анастасия Макеева обратилась к папе и мужу с трогательными слвами

Артистка поздравила любимых мужчин с Днем отца.

«Лучшие отцы на свете»: Анастасия Макеева обратилась к папе и мужу с трогательными слвами
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

Бывшая жена Глеба Матвейчука – Анастасия Макеева – восхитилась своими мужем и отцом.

Артистка поблагодарила отца и возлюбленного за постоянную поддержку. Макеева похвасталась своими мужчинами, назвав их лучшими.

«Сегодня впервые в нашей стране наступила справедливость. Всегда был День матери и вот появился День отца. И как же я горжусь лучшими парами, которых я знаю. Мой родной папуля Василий и мой любимый, уникальный муж – лучшие отцы на свете», – написала актриса.

Анастасия с мужем Романом
Анастасия с мужем Романом. Фото: Instagram.com/malkov_roman_mr2

«Папа и Рома, я вас очень люблю и знаю, что вы образцы для подражания. И я знаю правду о каждом из вас и о том, сколько тепла, труда и трепета есть в каждом из вас. Люблю вас! Здоровья вам! Папуля, ты самый лучший», – добавила Анастасия.

 «Ромочка, ты моя гордость и лучший отец на свете.  Об этом знают те, кто тебя знают, а все остальное – лишь пиар и месть. Каждому воздастся, люблю тебя. Дети вырастут и все поймут», – резюмировала Макеева.

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Анастасия МакееваДень отцазвездные родителиотцы и детиРоман Мальков