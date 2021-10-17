«Всегда интересно оценить»: видеоблогер BadComedian поделился ожиданиями от фильма «Вызов»

Евгений Баженов уверен, что главная причина столь необычного проекта – желание похвастаться перед американскими коллегами и стать первыми.

Многие любители кино сейчас следят за событиями вокруг фильма «Вызов» — первой картине, съемки которой прошли в космосе. О своих ожиданиях от картины рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов, больше известный по нику BadComedian.

Он, как и многие другие зрители, хочет поскорее увидеть картину, но на что-то особенное не рассчитывает.

«Интересно, что получится, но особых каких-то сверхнадежд нет. Впрочем, как что-то новое — всегда интересно оценить, посмотреть. Безусловно, жду», — сказал Баженов изданию ФАН.

Блогер уверен, что главная причина столь необычного проекта – желание похвастаться перед американскими коллегами и стать первыми. По его мнению, это главный мотив организаторов съемок фильма.

«Мне кажется, только Голливуд. Здесь никаких иных мотивов нет: «Мы первые в космосе!», «Мы первые сняли фильм космосе!». Именно в этой сфере все работает, но оно работает! Если зайти на западные сайты о кино, там есть новость, что Россия первая снимает фильм в космосе», — отметил критик.

Баженов возлагает все надежды на сюжет и сценарий фильма:

«Я не думаю, что там будут взрывы, экшн. Я думаю, из-за того, что относительно быстро они подпоясались и полетели, не будет особо взрывов. Там должна быть история. Единственная надежда — это сценарий… Может быть, там история, а вот эта ситуация в космосе будет вкраплением. Это удивит. Ты скажешь: «Классно!» История будет держать».

Напомним, «Вызов» — фильм, съемки которого впервые происходят на орбите. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. По сюжету одному космонавту становится плохо в открытом космосе. Срочным экипажем к нему отправляют кардиохирурга Женю, которая не может разобраться с собственной жизнью и личными проблемами.

Фильм должен выйти в прокат в 2022 году, организаторы проекта – Первый канал, Роскосмос и студия Yellow, Black and White.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.