Акцент на талию: Алсу появилась на шоу «Дуэты» в фантазийном платье-смокинге

Певица Алсу приняла участие в записи нового шоу «Дуэты» на канале «Россия 1». Программа с ее участием выйдет 17 октября в 18.00. Об этом звезда сообщила в личном блоге, показав образ, в котором она предстала на телевидении.

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Артистка примерила смокинговое платье фантазийного кроя, у которого был асимметричный, будто бы обрезанный воротник с выглядывающим из-под него белым топом. Алсу дополнительно подчеркнула талию при помощи широкого пояса. А шею украсила актуальным крупным ожерельем-цепью.

Отметим, что ранее о смокингах высказывалась Эвелина Хромченко, она считает костюмы этой группы универсальными. По мнению стилиста, они подходят практически для любой ситуации.

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