«Наслаждайтесь жизнью!»: озорная мама Королевой в тюлевой многослойной юбке устроила танцы у фонтана

Людмила Порывай уже давно живет в Майами.

Вкус и манеры поведения мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай публика обсуждает бесконечно и вряд ли когда-то сойдется в едином мнении. Кто-то считает их безупречными, а кто-то – слишком вычурными.

Однако жизнерадостности Людмилы Порывай не занимать. Этот факт трудно оспорить. Блогер и ведущая то и дело балует своих почитателей в Instagram веселыми роликами, заражая своей энергией и позитивными эмоциями окружающих.

На сей раз Порывай примерила леопардовый черно-белый топ с бантом на шее и тюлевую многослойную юбку с «рваным» подолом и устроила на фоне пальм и фонтана озорные танцы.

«Наслаждайтесь жизнью! Всем классных выходных», — подписала она опубликованное видео с плясками в личном блоге.

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