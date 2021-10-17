Вокалист Motley Crue доставлен в больницу после падения со сцены

Вечером 15 октября с вокалистом культовой американской глэм-метал группы Motley Crue произошло ЧП. 60-летний Винс Нил упал со сцены и был доставлен в больницу. Предварительно, артист получил переломы ребер.

Инцидент произошел на фестивале Monster on the Mountain в американском штате Теннесси. Нил выступал там с своей собственной группой (не Motley Crue), когда во время одной из песен подошел к краю сцены и упал с высоты в полтора метра. А внизу, к несчастью, был цементный пол.

Как передает издание TMZ, падение не связано с алкоголем или плохим самочувствием. Артист просто не заметил, что между краем сцены и усилителем звука имеется щель, и рухнул в нее. Команда певца решила, что он сломал ребра, и под руки увела его за кулисы, а затем передала бригаде скорой помощи.

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Напомним, Винс Нил поет в Motley Crue с момента ее создания в 1981 году, правда, в 90-х он со скандалом ее покинул, но затем вернулся. Тогда же он пережил большую трагедию — от рака умерла его маленькая дочь.

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