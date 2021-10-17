«Они выключали камеры»: Крайнова рассказала о сексе Михальчик и Шульгина на «Фабрике звезд»

Экс-солистка «Тутси» считает, что Юлии Михальчик было легче других на проекте из-за внимания продюсера.

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» и экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова разоткровенничалась об отношениях Юлии Михальчик и продюсера Александра Шульгина.

По словам певицы, он благоволил ко многим молодым артисткам на шоу, однако только исполнительница хита «Лебедь белая» ответила ему взаимностью. Также она считает, что между ними был секс прямо во время работы над новыми песнями на передаче.

«Я общалась с людьми, которые следили за камерами в «звездном» доме. Многие из них знали, что периодически камеры выключались, когда Шульгин с Юлией записывали песни. Я, конечно, свечку не держала, но между ними вполне могло что-то быть», — поделилась Анастасия со «СтарХитом».

По словам Крайновой, пара не скрывала своих страстных отношений и целовалась при людях, а их руки «гуляли». «Боюсь представить, что было вне камер», — сказала знаменитая блондинка.

Она считает, что симпатия продюсера помогала Михальчик на шоу. Например, ей, якобы, в первую очередь доставались красивые концертные наряды.

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